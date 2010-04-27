Американські українці засуджують угоду про ЧФ як зраду

Продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму є зрадою українських національних інтересів, заявляє Український Конґресовий Комітет Америки (УККА).

Як ідеться у заяві УККА, переданій агентству УНІАН, організація, що представляє більш як 1 млн. американців українського походження, засуджує нещодавню угоду між українським Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про продовження перебування військово-морських сил Росії у Криму.

На Президента В.ЯНУКОВИЧА покладено обов`язок гарантувати суверенітет України відповідно до Конституції. У статті 17 Загальних засад Конституції зазначається, що "на території України не допускається розташування іноземних військових баз". Таким чином, продовження перебування збройних сил чужої держави явно суперечить Конституції, наголошують в УККА.

Автори заяви відзначають, що “пан ЯНУКОВИЧ має бути змушений визнати, що Президент, який прийняв присягу дотримуватися Конституції, не сміє її ігнорувати з будь-якої причини. Зокрема, якщо громадянин будь-якої країни навмисно своїми діями загрожує суверенітету України, то цей громадянин не є просто необережним, він є винним у державній зраді”.

“Використання Росією паливних енергоресурсів як зброї для досягнення вищезазначеного продовження терміну є ще одним прикладом довгого переліку імперіалістичних дій Росії, які протягом останніх декількох років впливали на її сусідів і саму Європу. Крім того, це ще одна кричуща спроба підірвати суверенітет України. Росія використовувала свою військово-морську присутність у Криму, а також присутність багатьох росіян, які були штучно заселені туди за часів СРСР, щоб явно і таємно заявляти претензії на Крим як територію Росії. Це підриває основоположні принципи міжнародного права, викладені в установчих актах Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які Росія підписала. В минулому Чорноморський флот Росії порушував українське законодавство. Він перевозив несанкціоновану зброю, включно з ракетами, що мають дальність дії через українську територію. Вона була використана в 2008 році для підриву суверенітету сусідньої Грузії, близького друга України. Зовсім недавно вагомі політичні діячі Росії роздавали паспорти серед етнічних росіян, які проживають в Криму, розпалюючи сепаратистські настрої та заохочуючи відокремлення Криму. Продовження перебування Чорноморського флоту Росії є нічим іншим, ніж створенням більш широких можливостей для Росії нав`язати свою остаточну волю”,заявляє Український Конґресовий Комітет Америки.

УККА наголошує, що незмінно підтримує розвиток незалежної і демократичної Української держави та допомагає народу України в отриманні справедливого ставлення як до членів глобальної сім`ї суверенних держав.