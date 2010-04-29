Уманський прогнозує ускладнення переговорів з МВФ

Колишній виконуючий обв’язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що ухвалення парламентом популістського державного бюджету на 2010 рік та укладення “харківських угод” з Росією може суттєво ускладнити переговори влади з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.УМАНСЬКОГО.

“Після прийняття закону України про державний бюджет на 2010 рік та ратифікації угод щодо перебування Чорноморського флоту у Севастополі в контексті газових угод хід переговорів з МВФ може суттєво ускладнитися”, - припустив він.

“Ми завжди вважали, що співпраця з МВФ в рамках програми “стендбай” є одним з ключових інструментів подолання наслідків глобальної фінансової та економічної кризи. Опозиція та інші гілки влади з різних причин, але виступали проти такої співпраці і робили все можливе, щоб зруйнувати програму”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, саме прийняття популістського закону про соціальні стандарти, який збільшував дефіцит бюджету додатково на 17%, і його підписання колишнім Президентом призвело до призупинення співпраці уряду з МВФ.

І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що Фонд вимагав від України виконання трьох основних речей: по-перше, незастосування закону про соціальні стандарти; по-друге, поступове підвищення (на 25% щокварталу) тарифів (цін) на газ для населення та підприємств теплокомуненерго і доведення їх до ринкових і, по-третє, схвалення парламентом жорсткого прагматичного бюджету з дефіцитом не більше 4% від ВВП.

“Підходи та вимоги Фонду завжди базувалися на принципах надання фінансування лише за умови проведення відповідних реформ, усунення системних диспропорцій та прагматичної фіскальної позиції”, - нагадав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, зміну позиції чинної влади щодо необхідності співпраці з МВФ не можна не вітати. Колишній в.о. міністра фінансів України також висловив переконання, що це підтверджує правильність дій попереднього ряду у цьому напрямі.

Між тим, на його думку, відмова, по-суті, від реформ у газовому секторі, продовження роздування бюджетних видатків не може не ускладнити позицію України у переговорному процесі. Прийняття держбюджету відбулося взагалі без обговорення і навіть без презентації. Позиція МВФ щодо цього документу не відома, що говорить лише про відсутність погодження положень держбюджету з Фондом, зауважив І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому, за його словами, необхідно розуміти, що базові вимоги щодо збалансованості держбюджету, публічних фінансів, а також проведення реформи ціноутворення на енергоносії залишаються не виконаними.

“Суть газових угод з фіскальної точки зору полягає у перекладанні частини зобов’язань з приватного сектору на державний бюджет. Знижка у 3 млрд. дол. США цього року за газ як ресурс згідно з міждержавною угодою по флоту не “дарується” Україні, а оформлюється як зобов’язання України перед Росією. Таке збільшення державного боргу на 24 млрд. грн. у законі про держбюджет на 2010 рік не враховано”, - заявив І.УМАНСЬКИЙ.

Він наголосив, що продовження співпраці України з МВФ та започаткування нової програми є дуже важливим, і вже неодноразово підкреслювалося, що розмір кредитування за новою програмою не є принциповим, визначальним є сам факт такої співпраці. “Дуже дивно, принаймні, прозвучали нещодавні заяви про необхідність збільшення суми позики до 20 млрд. дол. США. Подібне збільшення “потреб” держфінансів не може бути сприйнято позитивно ні інвесторами, ні кредиторами, ні самим МВФ”, - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

На його переконання, прийняття рішення МВФ щодо продовження співпраці з Україною має стати переломним моментом у поточній економічній ситуації, можливості України виходу на зовнішні інвестиційні та кредитні ринки. “Питання лише в тому, буде це рішення економічним чи політичним”, - резюмував І.УМАНСЬКИЙ.