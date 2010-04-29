Герман: опозиції хотілося б, щоб нова влада чинила тиск на пресу

Заступник глави Адміністрації Президента України, секретар Громадської гуманітарної ради Ганна ГЕРМАН запросила в Україну генерального секретаря міжнародної організації “Репортерів без кордонів” з метою “наочної оцінки стану свободи преси” у державі.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН з приводу відкритого листа міжнародної організації “Репортери без кордонів” Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Г.ГЕРМАН висловила вдячність “Репортерам без кордонів” за увагу до проблем, які є надзвичайно близькими до неї особисто.

“Хочу особливо підкреслити, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ глибоко розуміє і підтримує процес подальшого розвитку свободи слова в Україні. Саме зусиллями Президента робиться зараз багато для того, щоб Перший національний телеканал проводив підготовку для того, щоб у близькій перспективі стати Громадським. Президент також підтримує ідею створення Громадського радіо”, - заявила вона.

Разом з тим, зауважила Г.ГЕРМАН, у форматах міжнародних зустрічей, на прес-конференціях, у яких бере участь не лише Президент України, але і керівники інших держав, бувають обмеження кількості журналістів, які можуть розміститися в залі, де відбувається подія. “Приклад з Харковом тут є дуже показовим. Дія відбувалася у залі, де президенти Росії та України підписували міждержавні угоди. Зала в приміщенні Харківської облдержадміністрації була розрахована на те, що можна було розмістити усього 142 журналісти. Таким чином, 79 місць було віддано українським журналістам і 63 – російським”, - повідомила Г.ГЕРМАН і наголосила, що присутність півтораста журналістів дає підстави говорити про досить широке представництво ЗМІ на цьому заході.

Г.ГЕРМАН уточнила, що прес-секретар Харківської облдержадміністрації також дала можливість побувати на цій конференції тележурналістам і представникам західних інформаційних агентств, а також українських агентств. “При цьому не змогли потрапити на прес-конференцію усі бажаючі журналісти. Це прикро, мені щиро жаль, що так сталося, але таке буває і в інших країнах старих демократій, коли до Президента не всі бажаючі журналісти мають змогу потрапити. До слова, кореспондент «Франс Прес» була на даній прес-конференції, - сказала заступник глави АП. - Таким чином, я не можу оцінювати харківську ситуацію як таку, що має щось спільне з жорсткою оцінкою про нібито утиски свободи слова в Україні”.

Як наголосила Г.ГЕРМАН, “звичайно, українській опозиції хотілося б, щоб нова влада чинила тиск на пресу”. “Звичайно, опозиція видає бажане за дійсне і намагається перекручувати факти і подавати їх через журналістів, які тісно співпрацюють з опозиційними штабами, до відома “Репортерів без кордонів”, - вважає Г.ГЕРМАН.

Водночас вона висловила сподівання на об’єктивність і незаангажованість цієї авторитетної організації, яку “глибоко шанує і з якою свого часу мала дуже тісні контакти”.

“Я хотіла б запросити генерального секретаря “Репортерів без кордонів” в Україну з тим, щоб представник організації сам наочно оцінив стан свободи преси в Україні”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, представники міжнародної організації “Репортери без кордонів” оприлюднили відкритого листа на ім’я Президента України В.ЯНУКОВИЧА, у якому висловили занепокоєння з приводу різниці між висловленими твердженнями главою держави під час виступу на Парламентській Асамблеї Ради Європи і реальною ситуацією зі свободою слова в Україні.

Як приклади, що ілюструють відмінність від заявлених цінностей та, натомість, фактів грубих порушень прав журналістів, представники «Репортерів без кордонів» наводять, зокрема, недопущення деяких журналістів на прес-конференцію за участю президентів України і Росії, що відбулася 21 квітня у Харкові.