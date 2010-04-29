Тимошенко, побачивши перебіжчиків, зрозуміла, як треба підбирати людей

Юлія Тимошенко вважає, що народні депутати у разі незгоди з позицією партії, за списками якої обиралися до парламенту, мають скласти свої мандати.

"Коли людина прийшла в команді, вона мусить відповідати за всі свої кроки. Якщо вона не погоджується з командою, вона мусить покласти мандат і піти, а не обмінювати авторитет своєї команди на декілька мільйонів доларів або тепле місце в Адміністрації нового Президента або в уряді", - сказала лідер «Батьківщини» сьогодні під час онлайн-конференції на своєму персональному сайті.

На її думку, кожен політик може використати своє право на створення власної політичної партії, яка буде відповідати його позиції, і з цією силою брати участь у виборах та перемагати.

"А якщо прийшов в команді, не погоджуєшся – поклади мандат. І тому сьогодні, на жаль, не існує механізму, як прибрати таких людей, позбавити їх депутатського мандату. Але сьогодні ми вже маємо більш досвіду, як підбирати команду, і підбирати ми її будемо більш професійно і на основі цінностей і ідеологічних поглядів. Тільки це спрацьовує", - зробила висновок Тимошенко.