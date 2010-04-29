Картка тернопільського губернатора голосувала за ЧФ без господаря

Голова Тернопільської облдержадміністрації, народний депутат Ярослав СУХИЙ запевняє, що не голосував за ратифікацію угоди щодо продовження термінів перебування в Україні Чорноморського флоту Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, про це він заявив під час сьогоднішнього засідання облради, наприкінці якого депутати знову вирішили розглянути питання висловлення Я.СУХОМУ недовіри.

Коментуючи ситуацію, він запевнив, що під час ратифікації угоди він перебував не у сесійній залі Верховної Ради України, а у Підгаєцькому районі Тернопільщини, натомість «голосувала за харківські угоди його картка».

У прес-службі обласної ради також повідомили, що депутати вкотре голосували в поіменному режимі про внесення у порядок денний питання про висловлення недовіри Я.СУХОМУ у зв’язку із підтримкою ним “харківських угод”, однак це питання знову не набрало необхідної кількості голосів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Тернопільська облрада вкотре не включила до порядку денного питання стосовно висловлення Я.СУХОМУ недовіри. Ініціював це питання голова фракції ВО «Свобода» Олег СИРОТЮК, який мотивував необхідність ухвалення такого рішення тим, що Я.СУХИЙ проголосував 27 квітня за ратифікацію угоди про перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Під час ранкового голосування за те, щоб включити до порядку денного питання висловлення губернатору недовіри із 83 депутатів проголосували лише 48 – представники фракції ВО «Свобода». Решта депутатів не голосували.

15 квітня облрада також не включила до порядку денного своєї роботи питання висловлення недовіри Я.СУХОМУ. Тоді це питання ініціював один із координаторів політично-громадського об’єднання «Українська справа» Олег ВІТВИЦЬКИЙ. Представники об’єднння пропонували висловити голові ОДА недовіру, зважаючи на його комуністичне минуле, а також те, що будучи народним депутатом, він голосував проти визнання Голодомору геноцидом українського народу, виступав проти визнання героями лідера ОУН Степана Бандери та головного командира УПА Романа Шухевича.