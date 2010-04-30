Шуфрич працює міністром за «дякую»?

Міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ заявляє, що передає свою міністерську зарплату на добродійні цілі.

Про це Н.ШУФРИЧ заявив у інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина"(№76 від 30 квітня 2010 року).

"Я від своєї зарплати давно відмовився. Я ніколи не приховував, що наша сім`я займається підприємництвом, і вся моя зарплата в міністерстві йде на добродійність", - сказав Н.ШУФРИЧ.

Водночас міністр стверджує, що співробітникам Міністерства з надзвичайних ситуацій за останні три роки зарплату не підвищували. "Сьогоднішні ставки залишилися на рівні 2007 року. Виходить, що з урахуванням курсу наші люди одержують майже на 40% менше, ніж три роки тому, а якщо врахувати реальну інфляцію, то в два рази менше", - пояснив він.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що в 2010 році фінансування міністерства буде збільшено на 10-12%. "Упевнений, що цього року ми зможемо збільшити заробітну плату старшим офіцерам у середньому на 14%, а молодшому командному складу - до 40%", - сказав міністр.