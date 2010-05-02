У ПР вважають, що Україна становить для Росії більшу небезпеку

У Партії регіонів вважають, що Україна становить для Росії більшу небезпеку, ніж навпаки.

Зокрема, народний депутат від Партії регіонів Володимир ЗУБАНОВ в інтерв’ю радіо “Свобода” висловив думку, що Україна може показати Росії, що можна обходитися без диктатури.

«Україна має для Росії більшу небезпеку щодо впливу на неї. Бо якщо у нас будуть реформи нормальні, якщо у нас буде покращуватись життя і ми покажемо слов’янському світу (бо Росія – це слов’янський світ), що можна обходитись без диктатури, мати опозицію, ЗМІ вільні, і досягати успіху, я не знаю, що буде з громадською думкою в Росії. Я думаю, що з цього боку Україна для Росії, і в світі, і для росіян пересічних, вона ще більшу загрозу викликає, ніж те, що Ви сказали гіпотетично про Чорноморський флот. Так що якщо ми будемо нормальною державою консолідованою, яка там загроза? Ви знаєте, скільки там кораблів взагалі? Сім кораблів», – заявив парламентарій.

В.ЗУБАНОВ висловився за пришвидшення демаркації кодонів з Росією. «Наступне питання складне – це демаркація кордонів. У нас же немає з Росією зараз кордонів. Якщо ми хочемо рухатися до Європи, в безвізовий режим, у спільний простір економічний, то цього не буде, якщо у нас не буде визначених кордонів, які проголошені у Верховній Раді, потім ратифіковані Держдумою Росії. Якщо Росія просто так погодиться, щоб нам Керченську протоку віддати, інші території… Україна тут більше зацікавлена в цьому питанні», – зауважив він.

За словами депутата, він не поділяє ініціативи про скорочення ліміту на українські пісні у радіоефірі. «Деякі політики кажуть, що зараз оце питання законне, що 50 відсотків ефіру на радіо треба віддавати українськомовним передачам, пісням. Оскільки пісень мало, то вони всім набридли, тому хочуть зменшити цей відсоток до 25, а потім до 5, а потім взагалі. Я вважаю, що треба зробити, щоб цих пісень було більше. Дивіться, який підхід: якщо пісень мало, то треба скоротити їхню кількість і далі, а у мене такий підхід, що треба зробити, щоб було цих пісень і виконавців було більше», – заявив В.ЗУБАНОВ.