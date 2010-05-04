Тимошенко: наша команда вміє тримати удар

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що народні депутати від БЮТ здатні витримати будь-яку кризу.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у коментарі, обнародуваному на її офіційному сайті.

"Сьогодні ми помічаємо декількох зрадників, але ми не помічаємо, що 150 людей стоять, причому стоять надійно і міцно. І навіть якщо буде ще декілька криз політичних, то вся команда, яка відібрана і підібрана, вона тримає удар і буде тримати удар. І тому потрібно бачити помилки в підборі кадрів, але потрібно бачити і ту команду, яка все ж таки нами сформована за всі ці роки", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ті депутати, які перейшли до коаліції, купилися на гроші або посади і зрадили свою совість.

"Ніякими тестами не перевіриш, чи є у людини честь і совість, коли її береш в список, до тих пір, поки вона не стане перед справжніми випробуваннями", - зазначила лідер опозиції.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що до формування незаконної парламентської більшості приклав руку і Конституційний Суд.

"Це суд, який ЯНУКОВИЧ через залякування, через підкуп, по суті, знищив. Суд прийняв рішення, яке діаметрально протилежне їх власному рішенню рік тому. І таким чином освятили незаконні дії, корупцію в парламенті, підкуп депутатів, і це призвело до того, що сьогодні в парламенті є така керована, "тушкована" більшість", - констатувала лідер об’єднаної опозиції.

Дії народних депутатів, які пройшли до Верховної Ради за списками БЮТ і перейшли до коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО вважає незаконними і ганебними.

"Це ті люди, які всупереч Конституції перейшли до нелогічної для нашої команди більшості. Недопустима участь нашої команди в цій більшості", - заявила лідер БЮТ.