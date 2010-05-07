Литвин збирається «витрусити» з нардепів мільйон за розгром у залі ВР

На відповідний запит правоохоронних органів Апарат Верховної Ради України надав документ, згідно з яким розмір збитків, котрих зазнали приміщення парламенту під час подій 27 квітня, склав більш ніж 1 млн. грн. Про це повідомив спікер Верховної Ради Володимир Литвин, відповідаючи на запитання під час передачі «Питання владі» на ТРК «Донбас», повідомляє прес-служба голови ВР.

За словами Литвина, зокрема, на відновлення технічного обладнання сесійної зали потрібно біля 98 тис. грн., а на відновлення підлоги, покриття та меблів - 912 тис. грн.

Ближчим часом, заявив спікер, він має намір звернутися до лідерів парламентських фракцій, представники яких брали безпосередню участь у подіях в парламенті 27 квітня, з пропозицією відшкодувати збитки, котрих зазнала Верховна Рада. При цьому керівник парламенту наголосив, що збитки буде компенсовано «не за рахунок держави».