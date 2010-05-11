У Генпрокуратурі кажуть, що нічого не знають про виклик Тимошенко

У прес-службі Генеральної прокуратури України заявили, що не володіють інформацією про виклик екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Головного слідчого управління відомства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ, коментуючи відповідну заяву прес-секретаря екс-прем`єра Марини СОРОКИ.

Водночас, коментуючи УНІАН цю заяву, заступник генерального прокурора України, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Віталій ЩОТКІН сказав: "Можливо і викликають. Але я не володію такою інформацією. Якщо слідчий викликає, то в повістці має бути вказано в зв’язку з чим".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.СОРОКА повідомила, що на завтра, 12 травня, Ю.ТИМОШЕНКО викликають до Головного слідчого управління ГПУ для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

"Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня о 10.00 її викликають до Головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті намагання її дискредитувати та обмежити пересування Україною та світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, аби послабити діяльність об’єднаної опозиції", - сказала М.СОРОКА.

За словами прес-секретаря, в Генеральній прокуратурі не поінформували, про яку саме кримінальну справу йдеться.