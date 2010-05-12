Костенко каже, що опозицією Тимошенко керує Кремль

Українська народна партія не піде у Комітет захисту України, а продовжить формувати “реальну праву українську опозицію”.

Таке рішення було прийнято вчора на засіданні Правління, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Входження у Комітет захисту України – це підігрування сценарію зі створення двополюсної політичної моделі, де і влада, й опозиція представляють інтереси великого капіталу, лише розігруючи між собою вдавану політичну боротьбу», - зазначають в УНП, підкреслюючи, що «реально їхня політика нічим не відрізняється, що підтвердилось діями і минулого, і нинішнього урядів».

«Влада залежна від Росії через зацікавленість бізнес-кіл Партії регіонів у російському ринку. Опозиція під керівництвом ТИМОШЕНКО – керується Росією через порушені стосовно неї кримінальні справи у РФ щодо торгівлі російським газом. Користуючись цими важелями впливу, навіть якщо по суті проросійська влада захоче захистити український інтерес, керована з Кремля опозиція чинитиме на неї тиск до тих пір, поки вона не виконає побажання Москви», - стверджують в УНП, а відтак заявляють, що «ні за яких умов не братимуть участь у подібних утвореннях».

Водночас УНП повідомляє, що проводить роботу з об’єднання ідеологічно близьких до неї політичних сил в єдину організаційну структуру – «Праву опозицію» - з єдиним координаційним центром, оскільки лише поява реальної проукраїнської опозиції здатна зупинити реваншизм.

Як повідомляв УНІАН, представники позапарламентських та парламентських політичних сил 10 травня у Києві підписали акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни.

Зокрема, під цим документом поставили свої підписи 7 керівників та представників парламентських партій, зокрема Народного руху України, партії «Батьківщина», Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, партії “Реформи і порядок”, “Народної самооборони”. З позапарламентських партій ініціативу підтримали ВО «Свобода», Українська партія.

Тоді під час підписання акту йшлося, що керівники КУН та УНП мають намір 11 травня поставити під вказаним документом свої підписи.

Крім того, створення Комітету захисту України підтримали і УРП «Собор», «Наша Україна» та “Українська платформа”, але їхнє керівництво зазначило, що остаточне рішення з надання згоди у вигляді підпису буде прийнято днями після засідання активу цих політичних сил.

Не підписав документ і лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК та лідер партії “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО були відсутні на установчих зборах.