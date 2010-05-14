Гриценко: Янукович не знає, що робити далі

«За свої перші 75 днів Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд парламенту усього лише два законопроекти – щодо продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та щодо проведення міжнародних військових навчань на території України», - розповів в ефірі телеканалу «Рада» голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, за його словами, В.ЯНУКОВИЧ як глава держави, який прийшов до влади на хвилі найвпливовішої, найбагатшої партії, до цього очолював два роки опозиційний уряд, виявився абсолютно непідготованим, він не знає, що робити далі.

«За ці два місяці найвищого рейтингу Президента він не вніс жодного законопроекту для того, щоб започаткувати реформи в економіці, податковій системі, соціальній і пенсійній сферах, в енергетиці», - наголосив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.

Партія регіонів за цей час також, на думку народного депутата, поводиться дуже цікаво.

«Власні законопроекти, спрямовані на виконання передвиборчих обіцянок, регіонали зараз відкочують назад, не голосують за них, - розповів А.ГРИЦЕНКО. – У середу, 12 травня, попри гасла на передвиборчих плакатах Партії регіонів, ЯЦЕНЮКА, ТИМОШЕНКО, законопроект №6045 щодо посилення кримінальної відповідальності за хабар, який я вніс вдруге, не було навіть включено до порядку денного».

За словами депутата, фракція Партії регіонів сьогодні працює у своєму автономному режимі, блокує виконання тих зобов’язань, які брав на себе В.ЯНУКОВИЧ під час виборчих перегонів.