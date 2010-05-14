Німеччина виступає проти приєднання України до Гаазької конвенції

Основним мотивом небажання Німеччини відкликати свої заперечення проти приєднання України до Гаазької конвенції 1961 року, що скасовує вимогу консульської легалізації офіційних документів, є високий рівень корупції у країні.

Про це заявив Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот під час зустрічі з Міністром юстиції України Олександром Лавриновичем, що відбулася в українському Мін’юсті 13 травня увечері.

Ганс-Юрген Гаймзьот зазначив, що негативні рейтинги України щодо рівня корупції в державі, які значно погіршилися протягом останніх п’яти років, породжують недовіру до документів, які подаються українськими громадянами до дипломатичних установ ФРН.

«У Німеччині існує непевність, що питання легалізації офіційних документів в Україні відмежовано від такого фактору як корупція», - зауважив Посол.

Водночас, наголосив посол, Німеччина відзначає кроки, зроблені Україною для усунення перешкод у застосування Гаазької конвенції.

За словами дипломата, Німеччина продовжує аналізувати практику виконання Конвенції Україною у відносинах з іншими державами та вивчати можливість визнання приєднання України до цієї міжнародної угоди.

У ході зустрічі з послом Німеччини український міністр юстиції нагадав про проведення Україною, починаючи з 2003 року, значної роботи нормативного та практичного характеру з метою усунення перешкод для застосування у відносинах з ФРН норм Гаазької конвенції.

Міністр юстиції послався на позитивні відгуки інших держав-учасниць Конвенції щодо її застосування у відносинах з Україною

* * * Міжнародна Гаазька конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, набула чинності для України 22 грудня 2003 року. На сьогодні до Конвенції також приєдналося близько 100 країн.

З усіх держав - учасниць Конвенції лише Німеччина висловлює заперечення проти приєднання до угоди України через начебто наявність значної кількості підроблених або фальшивих документів. Відповідно до статті 12 Конвенції угода набуває чинності лише у відносинах з державами, які не висловлюють заперечень проти приєднання конкретної країни до вказаної конвенції.

Консульська легалізація офіційних документів – це багатоступенева, складна та затратна процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ, з метою використання його за кордоном.

Гаазька Конвенція 1961 року передбачає спрощену процедуру легалізації документів, замінивши складну процедуру консульської легалізації проставленням спеціального штампу "апостиль". Документ, на якому проставлено апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи завірення і може бути використаний в будь-якій іншій державі - учасниці Конвенції.

Апостиль проставляється: на документах, які виходять від органів судової влади України; на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції; на адміністративних документах; на документах про освіту та вчені звання; на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами; на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.