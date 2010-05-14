Гриценко пояснив владі, чому її називають «злочинною»

Розмови про боротьбу з корупцією залишаються лише словами доти, доки імпульси очищення не підуть згори, від першої особи. Про це у прямому ефірі телеканалу «Рада» заявив Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, лідер «Громадянської позиції».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами А.ГРИЦЕНКА, епітети «кримінальна» та «злочинна», які вживають стосовно влади, часто недалекі від істини.

«На превеликий жаль, за злочини, скоєні при владі, за розкрадені мільярди ніхто не сів за грати», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

«Подивіться, “РосУкрЕнерго” спричинив збитків на десятки мільярдів – люди залишаються при владі. Тендерна палата – збитків на десятки мільярдів – люди залишаються при владі. Відкати на ПДВ: запитайте будь-якого підприємця, якими сумами вимірюються на рік, - це десятки мільярдів, а ніхто не сів. Національний банк: 120 млрд. пішло на рефінансування, фактично, у пісок, - СТЕЛЬМАХ залишився. Тому я розумію, чому люди так говорять», - сказав депутат.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на те, що з боку правоохоронних органів немає відповідної реакції на безліч фактів корупції, що збурюють суспільство: «Система прогнила і у правоохоронних органах. Дійшло до того, що міліціонер платить прокурору за відкриття кримінальної справи, прокурор платить судді за відкриття чи закриття справи. Ми дуже далеко зайшли».

А.ГРИЦЕНКО порадив новому міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ, якщо той дійсно зацікавлений у боротьбі з корупцією, відвідати будь-який районних центр і подивитися, на яких машинах їздять та в яких умовах живуть районний прокурор, міліціонер чи суддя. Співставити з доходами – і зробити висновок.

При цьому А.ГРИЦЕНКО додав, що вважає однією з найбільших помилок коаліції перенесення вступу в дію закону щодо декларування чиновниками сімейних витрат. «Чому? - питає А.ГРИЦЕНКО. – Бо страшно. В уряді сидять мільярдери, а у деклараціях – мільйони чи десятки мільйонів».

Він закликав представників нової команди – починаючи з ЯНУКОВИЧА, ЛЬОВОЧКИНА, БОЙКА, КОЛЕСНИКОВА, ТІГІПКА, КЛЮЄВА та інших, задекларувати свої реальні статки. «Якщо перша посадова особа в державі, міністерстві, області генерує імпульси чесності – порядок наводиться дуже легко», - переконує голова Комітету.

А.ГРИЦЕНКО також висловився категорично проти люстрації, тобто масових звільнень державних службовців при зміні влади. Він піддав критиці дії попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА, коли у 2005 році було звільнено близько 20 тис. чиновників.

«Чужих кумів замінили на своїх. Тих, хто брав хабарі на тих, хто їх давав. Це не допоможе подолати корупцію», - вважає політик.