Вплив "Парку Київська Русь" на розвиток культури та туризму (прес-конференція)

18 травня о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: "Вплив Міжнародного фестивалю "Парк Київська Русь" на розвиток культури, мистецтва та туризму в Україні".

У прес-конференції візьмуть участь автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО, заступник Міністра культури та туризму України Ольга БЕНЧ, начальник управління культури та туризму КМДА Ігор ОСИПЕНКО, керівник продюсерського центру «Апріорі» Лариса БОЛДИРЄВА.

На прес-конференції присутні дізнаються: кому і навіщо потрібні історичні фестивалі; наскільки прибутковим є фестивальний туризм; чим дивуватимуть гостей «Парку Київська Русь» у травні.

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