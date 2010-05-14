Мін‘юст зареєстрував 179-ту партію

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про реєстрацію політичної партії «За справедливість та добробут».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, партію зареєстровано на підставі рішень першого установчого з’їзду від 1 жовтня 2009 року про створення і затвердження статуту, програми партії, а також - рішень другого етапу першого установчого з’їзду від 15 січня 2010 року, яким було внесено зміни до статуту партії.

Згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, головою партії обрано Миколу СТЕПАНОВА (1960 р.н., проживає у Криму, директор ПП «Омдіс»).

Партія стала 179-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

*** Згідно із Законом «Про політичні партії в Україні» діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України після перевірки поданих матеріалів.

Політична партія є добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах.

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