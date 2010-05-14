Експерт радить Тимошенко тримати електорат в тонусі

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що команда лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО поступово втрачає у динаміці політичної комунікації, оскільки опозиція ставить перед собою «глобальне завдання», але не має ані стратегії, ані тактичних схем для його реалізації.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо діяльності опозиції в парламенті.

«Те, яким чином фракція БЮТ здає свої позиції у парламенті, не досягнувши бажаних результатів у процесі перерозподілу комітетських посад, замість того, щоб ініціювати ухвалення закону про опозицію, свідчить про моральну неготовність оточення Ю.ТИМОШЕНКО працювати в жорстких умовах протистояння з владою», - вважає експерт.

У той же час, на думку В.БАЛИ, головним політтехнологічним завданням опозиції залишається підтримка на високому рівні політичного тонусу своїх виборців. «Перед ТИМОШЕНКО, очевидно, не стоїть завдання стримування свого електорату. Проте, за високих темпів інтеграції Партії регіонів у владу опозиція втрачає ресурси – фінансові, організаційні, людські. Це означає, що головним короткостроковим завданням команди БЮТ залишається підтримка високого тонусу власного виборця і можливі спроби підбору електорату, що відколовся від їх союзників по опозиції», - вважає В.БАЛА.