БЮТ втратив керівництво Київщиною
16:33, 14 травня 2010Політика
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У верхівці облради - три заміни
Головою Київської обласної ради обрано Олександра КАЧНОГО, його першим заступником – Юрія ПАВЛОВА та заступником – Віталія ЯЛОВЕНКА.
Відповідні рішення були прийняті сьогодні на 31-й сесії облради 5-го скликання, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.
Раніше головою облради був Володимир МАЙБОЖЕНКО, а його заступниками - Лариса ПІОТРОВИЧ та Олег КАЛЕНИК (усі - фракція БЮТ).
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