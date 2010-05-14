БЮТ втратив керівництво Київщиною

Головою Київської обласної ради обрано Олександра КАЧНОГО, його першим заступником – Юрія ПАВЛОВА та заступником – Віталія ЯЛОВЕНКА.

Відповідні рішення були прийняті сьогодні на 31-й сесії облради 5-го скликання, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Раніше головою облради був Володимир МАЙБОЖЕНКО, а його заступниками - Лариса ПІОТРОВИЧ та Олег КАЛЕНИК (усі - фракція БЮТ).