Генпрокуратура відмінила допит Тимошенко у понеділок

17:35, 14 травня 2010
Політика
1909 0

Повідомлення слідчого

Генеральна прокуратура відмінила повістку про явку лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на допит 17 травня.

Про це йдеться у повідомленні слідчого до Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого розмістило інтернет-видання "Українська правда".

Як ідеться у повідомленні, слідчі дії відмінені через термінове відрядження слідчого. Про час наступного допиту Ю.ТИМОШЕНКО повідомлять додатково.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter