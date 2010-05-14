Генпрокуратура відмінила допит Тимошенко у понеділок

Генеральна прокуратура відмінила повістку про явку лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на допит 17 травня.

Про це йдеться у повідомленні слідчого до Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого розмістило інтернет-видання "Українська правда".

Як ідеться у повідомленні, слідчі дії відмінені через термінове відрядження слідчого. Про час наступного допиту Ю.ТИМОШЕНКО повідомлять додатково.