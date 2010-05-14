Генпрокуратура відмінила допит Тимошенко у понеділок
17:35, 14 травня 2010Політика
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Повідомлення слідчого
Генеральна прокуратура відмінила повістку про явку лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на допит 17 травня.
Про це йдеться у повідомленні слідчого до Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого розмістило інтернет-видання "Українська правда".
Як ідеться у повідомленні, слідчі дії відмінені через термінове відрядження слідчого. Про час наступного допиту Ю.ТИМОШЕНКО повідомлять додатково.
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