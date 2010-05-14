У полон до піратів потрапив українець

МЗС України підтверджує, що серед членів екіпажу захопленого сомалійськими піратами балкера Eleni P під ліберійським прапором є один громадянин України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

“Екіпаж судна складається з 23 осіб: 2 громадянина Греції, 19 громадян Філіппін, один громадянин Румунії і один громадянин України”, - сказав О.ДІКУСАРОВ.

Судно Eleni P, яке йшло із вантажем сталепрокату до Китаю, було захоплено 12 травня.

О.ДІКУСАРОВ повідомив, що за інформацією компанії-оператора, судно перебуває під контролем піратів і зв’язок з ним відсутній. “Ймовірно, що судно рухається до узбережжя Сомалі, і представники компанії-оператора очікують на зв’язок з піратами для скорішого вирішення питання щодо звільнення судна”, - додав він.