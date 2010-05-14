Литвин назвав «ключовий момент» візиту в Україну Медведєва

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає «ключовим моментом» візиту в Україну Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА підписання угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада», В.ЛИТВИН назвав запланований візит в Україну Д.МЕДВЕДЄВА важливим, зазначивши, що попередній період «холодних, формальних відносин» між Україною і Росією завдав значної шкоди обом країнам в економічному плані, людському вимірі, негативно вплинув на міжнародний імідж України. «Адже вся Європа постійно на всіх рівнях нагадувала нам про необхідність нормалізувати відносини з Росією», - сказав він.

Голова парламенту вважає «ключовим моментом» візиту підписання угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону. «Нам потрібно остаточно визначити на суходолі і на водних акваторіях, що належить українській території, а що - російській, - сказав він. - Роль умовного паркану між країнами-сусідами має відігравати чітко визначена лінія кордону».

«У нас вже вирішено питання кордонів з Білоруссю, якщо це буде зроблено з Російською Федерацією, деякі проблемні моменти у цьому плані залишаться лише з Молдовою», - сказав В.ЛИТВИН. «Не може Україна, будучи вже майже 20 років суверенною державою, залишати нерозв’язаними ці проблеми», - зазначив він.