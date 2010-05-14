США підтримають оборонну реформу в Україні

Уряд Сполучених Штатів Америки продовжуватиме підтримувати Україну у проведенні оборонної реформи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це сьогодні у Києві заявив заступник міністра оборони США, посол Александр ВЕРШБОУ на зустрічі з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

У зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони України Григорій ПЕДЧЕНКО, директор Департаменту воєнної політики і стратегічного планування Міністерства оборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Віктор СМИРНОВ, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ та інші посадові особи.

На початку зустрічі А.ВЕРШБОУ передав М.ЄЖЕЛЮ привітання від міністра оборони США Роберта ГЕЙТСА і підтвердив стратегічний характер співробітництва між Сполученими Штатами та Україною.

“Протягом останніх кількох років співробітництво між нашими країнами дещо уповільнилося, але ми сподіваємося, що ми зможемо відновити традиційно тісні і плідні стосунки”, - підкреслив заступник міністра оборони США.

Він також додав, що уряд США продовжуватиме підтримку прагнень України у проведенні оборонної реформи. “Сьогодні важливим є чітко визначити наші пріоритети співробітництва і підвищити рівень ефективності проведення заходів двосторонньої військової співпраці”, - наголосив А.ВЕРШБОУ.

М.ЄЖЕЛЬ підтримав цю позицію і зазначив, що Україна високо цінує ту допомогу, яку надають США в питаннях реформування і розвитку української армії. Зокрема, в рамках програми матеріально-технічної допомоги FMF та Міжнародної програми військової освіти та підготовки IMET.

Ознайомлюючи представників американської делегації з головними завданнями, які стоять перед керівництвом Міністерства оборони України, М.ЄЖЕЛЬ підкреслив, що на сьогодні необхідно активізувати процес реформування і розвитку Збройних Сил України.

Під час зустрічі сторони торкнулися багатьох питань двостороннього українсько-американського співробітництва. Так, були намічені практичні кроки щодо активізації спільної роботи з утилізації ракетного палива, яке зберігається в Україні. “Ми дуже розраховуємо на допомогу американської сторони в цьому питанні”, - підкреслив міністр оборони України.

Не залишили М.ЄЖЕЛЬ та А.ВЕРШБОУ поза увагою й питання проведення в цьому році як міжнародних, так і спільних українсько-американських навчань на території нашої держави. У цьому контексті було зазначено, що проведення міжнародних навчань на території України у 2010 році, враховуючи наслідки фінансово-економічної кризи, сприятимуть підвищенню польового вишколу та боєздатності підрозділів Збройних сил України.

Також були обговорені можливі напрямки співробітництва в питаннях технічного переоснащення Військово-Морських Сил ЗС України, зокрема, в рамках підготовки до можливої участі у антипіратських операціях.

Обговорюючи стан співробітництва України з НАТО, А.ВЕРШБОУ високо оцінив участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях під проводом Альянсу, зокрема, антитерористичній операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”.

“Україна є передбачуваним партнером і виконує усі взяті на себе міжнародні зобов’язання”, - зазначив у відповідь М.ЄЖЕЛЬ.

Наприкінці зустрічі М.ЄЖЕЛЬ і А.ВЕРШБОУ висловили переконання, що розвиток двостороннього оборонного співробітництва між Україною і США буде динамічно розвиватися.