БЮТ: кримінальні справи проти опозиції доводять репресивність режиму

У Блоці Юлії Тимошенко розцінюють порушення кримінальних справ проти народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ як черговий прояв “репресивного характеру режиму ЯНУКОВИЧА”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби БЮТ.

“Блок Юлії Тимошенко розглядає “псевдокримінальні” справи проти народних обранців Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ винятково як черговий прояв репресивного характеру режиму ЯНУКОВИЧА. Це політичний тиск та спроба залякати опозицію напередодні чергової оборудки із здачі національних інтересів України”, - наголошується в заяві.

БЮТ висловлює повну солідарність з народними депутатами Ю.ГРИМЧАКОМ та А.ПАРУБІЄМ. У блоці переконані, що “псевдо кримінальні” справи проти цих депутатів є марною спробою залякати опозицію.

”Замість того, щоб притягнути до відповідальності депутатів-штурмовиків із Партії регіонів, які 27 квітня ц.р. у стінах парламенту завдали важких тілесних ушкоджень народним депутатам від опозиції, Віктор ЯНУКОВИЧ розгортає репресії проти патріотів України, проти тих, хто намагався зупинити ратифікацію зрадницьких угод”, - наголошується в заяві.

”ЯНУКОВИЧ розгорнув штурмову атаку проти опозиції. Він щодня видає “на гора” по так званій “кримінальній” справі проти патріотично налаштованих політиків. Не минає й дня, щоб Генеральна прокуратура не намагалася догодити В.ЯНУКОВИЧУ”, - вважають у БЮТ.

“Бютівці” переконані, що владі не вдасться залякати ані Юлію ТИМОШЕНКО, ані тих народних депутатів, які стали на захист України. “Навпаки – репресії з боку ЯНУКОВИЧА загартують і згуртують опозицію, посилять народний спротив режиму і пришвидшать його безславний кінець”, - переконані в БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України.

Сьогодні прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради та народних депутатів під час ратифікації угоди стосовно продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, відповідно до ст. 80 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата» та ст. 218 Регламенту Верховної Ради України, підтримав подання слідчого прокуратури Києва про надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ та передав відповідні документи до Верховної Ради.