Тимошенко: чорноморський шельф знову відійшов шахраям у власність

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що непрозорі дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єра Миколи АЗАРОВА в енергетичній політиці призведуть до дестабілізації цін на енергоносії для населення.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу "Україна".

"В 2007 році всі стратегічні запаси нафти і газу були забрані оточенням Януковича. Сьогодні, по суті, ті ж структури забрали шельф Чорного моря. І жодної кримінальної справи немає. З сьогоднішнього дня той шельф Чорного моря, який і був запорукою того, що ціни на газ, на нафтопродукти будуть в Україні стабільні хоча б для людей. Сьогодні цей шельф знову відійшов шахраям у їхню власність", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, ці теми залишаються поза новинами на центральних каналах телебачення. "У нас ще було стратегічне родовище газу - Сахалінське родовище в Харківській області, яке наш уряд постановою передав НАК "Нафтогаз України" для розробки. Хтось знає, що тиждень тому скасували цю постанову і віддали найближчому оточенню Януковича це стратегічне родовище?" - поцікавилась лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на той факт, що нова влада веде непрозору політику, яка спрямована на обслуговування її оточення. "І це пройшло лише кілька тижнів, ще зовсім мало часу. Ще (попереду) п’ять років, як кажуть Президента Януковича, але ви ніколи не почуєте, що за це порушені кримінальні справи. А справу, в якій немає – ані того, хто отримав хабар, ані того, хто дав хабар, ані суми хабара, і є тільки фальшиві записи, які я ще в 2003 році довела, що це – фальшивка, сьогодні піднімають і розповсюджують по всьому світові", - додала вона.

"Я можу сказати, що мене зараз менш за все турбує, що проти мене порушують, яку вони мені створюють репутацію. Мене турбує, що в Україні залишиться", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольма лежить позов компанії Vanco до уряду України.

Кабінет Міністрів України пропонує компанії "Венко Прикерченська" укласти мирову угоду у тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом Юлії ТИМОШЕНКО договору про розподіл продукції.

"У нас уже подано відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - повідомив 12 травня журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, наголосивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебуває в судових розглядах.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (СРП), що здобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права й обов`язки з СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з СРП.

21 травня 2008 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.