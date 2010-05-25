Янукович поговорив по телефону з віце-президентом США
07:05, 25 травня 2010Політика
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Байден відзначив "суттєвий прогрес"
Керівництво Сполучених Штатів Америки підтримує курс реформ, започаткованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив віце-президент США Джо БАЙДЕН під час телефонної розмови з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася в неділю.
Сторони також обговорили широке коло питань двосторонньої та міжнародної співпраці, стан європейської і світової економіки.
Під час бесіди було відзначено суттєвий прогрес у відновленні добросусідських відносин України і Росії.
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