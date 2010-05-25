Тимошенко націлилася здійняти хвилю спротиву на найвищий рівень
Лідер БЮТ хоче "всі інформаційні важелі"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що осередки Комітету захисту України діють по всій території України, тобто опозиційний рух швидко набирає обертів.
"Разом координують з Комітетом захисту України свою діяльність більше 20 студентських і молодіжних організацій, тобто посилюється цей рух, набирає потужності, він шириться по всіх регіонах і по всіх містах, селах, селищах, районах. І це тільки початок", - заявила вона сьогодні на зустрічі з представниками опозиційних партії та рухів Полтавської області, повідомляє офіцйний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
На її думку, одним із завдань Комітету захисту України є інформування населення про антидержавницькі дії нової влади.
"Завдяки тому, що ми не будемо мовчати - не допустити найгіршого розвитку сценарію. Як би ЯНУКОВИЧ зараз не користувався авторитарною владою, але все одно – коли суспільство дуже сильно опирається, коли просто не мовчать політики, журналісти і громадські діячі, не мовчить суспільство – вони (влада) починають відступати на крок назад і затягувати ці процеси. Це перше наше завдання – не мовчати", - наголосила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО вважає одним з важливих завдань КЗУ організацію руху спротиву, спрямованого на захист України. "Перше і головне, що ми зараз мусимо зробити – здіймати хвилю супротиву, а, власне, говорячи людям правду, на самий високий рівень. Для цього нам потрібні всі інформаційні важелі досягнення такої мети", - підкреслила вона.
"Нам потрібно, по-перше, на місцевих каналах телебачення – всі ми – політики, громадські діячі – якомога більше інформації, причому так, як вона є насправді, але не вилизана, причесана, пригладжена", - пояснила вона.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне проводити голосування у місцевих радах проти створення спільних підприємств з Росією, що суперечить національним інтересам України.
"У нас є ради, і, якщо скласти всі демократичні сили, то у нас в усіх радах більшість. Нам потрібно публічно в радах робити заяви, нам потрібно, щоб ради голосували проти створення спільного підприємства з "Енергоатомом", тому що це просто закриття наших можливостей, проти створення спільних підприємств "Газпрому" і "Нафтогазу", - наголосила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила необхідність координації зусиль для залучення якомога більшої кількості політичних партій та рухів до місцевих осередків Комітету захисту України.
"Нам потрібно, щоб ті лідери, які в Києві ще продовжують гратися, на всіх тих ризиках створюючи собі рейтинги, щоб ви на рівні області залучили ці партії, ці об`єднання політичні до Комітету захисту України – для координації зусиль. І далі пішли би вниз – в райони, міста", - наголосила вона.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, майже в усіх адміністративних одиницях Полтавської області створено осередки Комітету захисту України. "Уже, якщо я не помиляюся, 22 комітети захисту України утворено в Полтавській області з 30 адміністративних одиниць", - уточнила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне проведення парламентських виборів, які дозволять повернути Україну на демократичний шлях розвитку. "Я вважаю, що парламентські вибори можуть докорінно поміняти, але вони, по-перше, мусять бути якомога швидшими, усувати їх (нову владу) треба якомога швидше, бо недорахуємося більше половини країни – за їх коротке правління до 2012 року. А, по-друге, єдність у демократичному таборі, щоб коли прийшли в новий парламент, могли утворити природну більшість, а не знову, як зараз, грати", - сказала вона.
"Це значить, що рух, громадський рух захисту України шириться, він набирає потужності. Головне – давати йому зміст. Це збиратися і відпрацьовувати ваші дії і ці дії робити очевидними для суспільства у Полтавській області", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.