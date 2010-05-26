Тимошенко: в четвер ми створюємо велику Раді підприємців

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що 27 травня на засіданні опозиційного уряду, присвяченому темі податкового тиску на малий і середній бізнес, буде створено Раду підприємців для захисту інтересів малого бізнесу у Верховній Раді.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Полтаві.

"Ми при опозиційному уряді у четвер створюємо велику розширену Раду підприємців для того, щоб можна було безпосередньо брати інформацію підприємців і передавати її до парламенту", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, необхідність створення Ради підприємців зумовлена тим, що уряд Миколи АЗАРОВА припинив співпрацю з громадською Радою підприємців, утвореною за часів попереднього уряду.

"Враховуючи, що керівник такої громадської Ради підприємців при уряді, який я створювала, коли була прем’єр-міністром, Оксана ПРОДАН, зараз звільнена, по суті, з роботи, і вже більше не співпрацює уряд ЯНУКОВИЧА з Радою підприємців", - констатувала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми в четвер несесійного тижня присвячуємо засідання уряду всім питанням, що стосуються тиску на малий бізнес. Ми в тому числі піднімемо програму, з якою ЯНУКОВИЧ ішов на вибори, обіцяв п’ятирічні канікули податкові для малого бізнесу. Все це виявляється банальним обманом, там нічого під цим немає", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що наступної середи, коли опозиція скористається правом формування порядку денного засідання Верховної Ради, "ми виносимо вже весь пакет законопроектів, весь пакет рішень, які потрібні для захисту малого і середнього підприємництва".

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що на п’ятницю опозиція викликатиме до Верховної Ради, "по-перше, ТІГІПКА, по-друге, міністра економіки, міністра фінансів, в тому числі і керівника Держпідприємництва, щоб вони по пунктах звітували, чому вони, реформатори в лапках, а, скоріше, антиреформатори, чому вони починають нищити малий і середній бізнес".

"У нас цей напрямок роботи буде відбудований, ця Рада підприємців буде спиратися на Асоціацію малого і середнього бізнесу у кожній області, і ми будемо піднімати цю інформацію і будемо захищати бізнес", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.