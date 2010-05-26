Засідання “Українського клубу” про необхідність негайних перевиборів

У четвер, 27 травня, об 11:00 відбудеться 175-те засідання “Українського клубу” на тему: "Негайні перевибори Верховної Ради та місцевих органів влади – потреба суспільства". Питання до обговорення: 1. Нелегітимність місцевих органів влади після квітня 2010 року. 2. Нелегітимність Верховної Ради України шостого скликання після порушення нею статті 83 Конституції України. 3. Система виборів: мажоритарна, пропорційна чи змішана. У засіданні візьмуть участь: 1. Віктор ЛИСИЦЬКИЙ, економіст; 2. Володимир ЦИБУЛЬКО, політолог; 3. Олександр НАРБУТ, експерт «Українського клубу»; 4. Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, народний депутат України; 5. Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, народний депутат України; 6. Роман КУХАРУК, голова правління «Українського клубу»; 7. Олександр ПАЛІЙ, політолог; 8. Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»; 9. Всеволод СТЕПАНЮК, науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; 10. Юрій ШТЕПА, політолог; 11. Олексій УСАЧОВ, голова секретаріату «Українського клубу»; 12. Андрій НОВАК, автор книги «Як підняти українську економіку». Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна; Товариство «Український клуб»; Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва»; Інститут української політики; Центр «Свобода слова»; Всеукраїнська творча спілка «Літературний форум»; Інститут стратегічної політики; Міжнародний інститут демократій. Адреса: м. Київ, Інформаційне агентство Укрінформ (вул. Б. Хмельницького, 8/16) Вхід за журналістськими посвідченнями. Для контактів: (044)237-44-40, (067)320-77-00, (044)228-55-33, (068)833-33-33; www.litforum.org; www.forumspaskiev.org.ua; e-mail: forumspaskiev@mail.ru

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