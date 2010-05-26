Засідання “Українського клубу” про необхідність негайних перевиборів
У четвер, 27 травня, об 11:00 відбудеться 175-те засідання “Українського клубу” на тему: "Негайні перевибори Верховної Ради та місцевих органів влади – потреба суспільства".
Питання до обговорення:
1. Нелегітимність місцевих органів влади після квітня 2010 року.
2. Нелегітимність Верховної Ради України шостого скликання після порушення нею статті 83 Конституції України.
3. Система виборів: мажоритарна, пропорційна чи змішана.
У засіданні візьмуть участь:
1. Віктор ЛИСИЦЬКИЙ, економіст;
2. Володимир ЦИБУЛЬКО, політолог;
3. Олександр НАРБУТ, експерт «Українського клубу»;
4. Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, народний депутат України;
5. Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, народний депутат України;
6. Роман КУХАРУК, голова правління «Українського клубу»;
7. Олександр ПАЛІЙ, політолог;
8. Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;
9. Всеволод СТЕПАНЮК, науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;
10. Юрій ШТЕПА, політолог;
11. Олексій УСАЧОВ, голова секретаріату «Українського клубу»;
12. Андрій НОВАК, автор книги «Як підняти українську економіку».
Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна; Товариство «Український клуб»; Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва»; Інститут української політики; Центр «Свобода слова»; Всеукраїнська творча спілка «Літературний форум»; Інститут стратегічної політики; Міжнародний інститут демократій.
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