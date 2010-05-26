Засідання “Українського клубу” про необхідність негайних перевиборів

11:16, 26 травня 2010
Політика
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У четвер, 27 травня, об 11:00 відбудеться 175-те засідання “Українського клубу” на тему: "Негайні перевибори Верховної Ради та місцевих органів влади – потреба суспільства".

Питання до обговорення:

1. Нелегітимність місцевих органів влади після квітня 2010 року.

2. Нелегітимність Верховної Ради України шостого скликання після порушення нею статті 83 Конституції України.

3. Система виборів: мажоритарна, пропорційна чи змішана.

У засіданні візьмуть участь:

1. Віктор ЛИСИЦЬКИЙ, економіст;

2. Володимир ЦИБУЛЬКО, політолог;

3. Олександр НАРБУТ, експерт «Українського клубу»;

4. Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, народний депутат України;

5. Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, народний депутат України;

6. Роман КУХАРУК, голова правління «Українського клубу»;

7. Олександр ПАЛІЙ, політолог;

8. Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

9. Всеволод СТЕПАНЮК, науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

10. Юрій ШТЕПА, політолог;

11. Олексій УСАЧОВ, голова секретаріату «Українського клубу»;

12. Андрій НОВАК, автор книги «Як підняти українську економіку».

Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна; Товариство «Український клуб»; Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва»; Інститут української політики; Центр «Свобода слова»; Всеукраїнська творча спілка «Літературний форум»; Інститут стратегічної політики; Міжнародний інститут демократій.

Адреса: м. Київ, Інформаційне агентство Укрінформ (вул. Б. Хмельницького, 8/16)

Вхід за журналістськими посвідченнями.

Для контактів: (044)237-44-40, (067)320-77-00, (044)228-55-33, (068)833-33-33;

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