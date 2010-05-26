Вже з’явився перший самовисуванець на звання центру Київської області

На черговій сесії Вишневої міської ради (Києво-Святошинський район Київської області) буде розглянуто звернення міськради до Кабінету міністрів України, Верховної Ради та Київської обласної державної адміністрації з проханням розглянути можливість перенесення адміністративного центру Київської області у місто Вишневе.

Про це повідомив УНІАН ініціатор звернення, депутат Вишневої міської Ради Ігор ШПАК.

У проекті звернення, текст якого передано УНІАН, наголошується на тому, що «Вишневе ідеально позиціоноване для того, щоби стати адміністративним центром Київщини. Розташоване в двох кілометрах від Окружної дороги місто має в своєму активі зручне транспортне сполучення, в т. ч. залізничне і авіаційне (поруч – летовище «Жуляни»), а головне - готову до забудови під адміністративні будівлі 10-гектарну земельну ділянку. Ця ділянка знаходиться в межах міста між Вишневим та Окружною дорогою і має потужний інфраструктурний потенціал за кілька років перетворитися на сучасне адміністративне містечко, в якому жителі області можуть користатися послугами компактно розташованих обласних установ, заощаджуючи час і терпіння”.

Окрім того, зазначається в проекті документа, “перевага розташованого в центрі Київщини Вишневого в тому, що до нього буде зручно добиратися жителям переважної більшості районів області – чого не скажеш про географію інших претендентів на звання регіональної столиці. Важливо і те, що сусідство Вишневого з Києвом вирішує проблему транспортного сполучення для працівників десятків обласних адміністративних установ та відомств, перед якими, у випадку перенесення центру за сто кілометрів від Києва, вже постала дилема – шукати собі іншу роботу чи готуватися до переселення, а переселятися немає куди”.

На переконання депутатів міськради, “індустріальне Вишневе просто створене для того, щоби виконати завдання, поставлене обласною владою – щоб новий обласний центр став майданчиком та магнітом перереєстрації всіх підприємств обласної власності з тим, щоби податки, які генеруються цими підприємствами, зараховувалися до обласного бюджету, а не розчинялися безслідно в бюджеті Києва».

І.ШПАК нагадав, що два роки тому Вишневе вже зробило перший крок до набуття статусу регіонального адміністративного центру, виділивши на центральній вулиці гектар землі під спорудження адміністративного будинку Київської обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у травні голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив про доцільність перенесення адміністративного центру області з міста Києва. Водночас губернатор не назвав місто, до якого може бути перенесено адміністративний центр області.