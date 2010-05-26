Критики Кремля закликають владу Польщі не бути наївною

Варшава. 26 травня. УНІАН. Російські дисиденти та критики Кремля закликають владу Польщі не бути наївними у відносинах з владою Російської Федерації, оскільки це може загрожувати незалежності Польської держави.

Про це йдеться в листі російських дисидентів та критиків Кремля, опублікованому у польському виданні Rzeczpospolita.

Автори листа звернули увагу, що через півтора місяці після катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського обнародувано небагато інформації про причини трагедії, а поляки не отримали "чорних скриньок" з літака, які розраховували вивчити одразу ж після катастрофи.

"Складається враження, що російська влада незацікавлена у виявленні причин катастрофи, а польська влада повторює запевнення у "повній відкритості" росіян, нічого фактично не добиваючись, і тільки терпляче чекає, доки з Москви надійдуть давно обіцяні матеріали", - пишуть дисиденти та журналісти.

На їхню думку, така позиція свідчить, що для нинішньої польської влади добрі відносини з Росією важливіші, ніж правда про авіакатастрофу, внаслідок якої загинуло 96 польських громадян.

"Виглядає так, що польські друзі демонструють певну наївність, забуваючи, що інтереси керівництва Кремля та народів-сусідів Росії не збігаються. Ми занепокоєні тим, що в такій ситуації незалежність Польщі і сьогодні, і завтра може виявитися під серйозною загрозою", - вважають автори листа.

Вони також звернули увагу на відсутність реакції російської влади на звернення брата трагічного загиблого Л.Качинського Ярослава до "друзів-росіян", що, на думку підписантів листа, свідчить про нещирість висловлюваних представниками влади РФ слів співчуття польським громадян у зв’язку зі Смоленською трагедією.

Дисиденти та журналісти також висловили сподівання, що поляки зроблять висновок із цієї ситуації під час виборів Президента Польщі.

Листа підписались журналісти Олександр БОНДАРЄВ та Наталія ГОРБАНЕВСЬКА, дисиденти Володимир БУКОВСЬКИЙ та Віктор ФАЙНБЕРГ, а також економіст й колишній радник прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Андрій ІЛЛАРІОНОВ.

Довідка УНІАН. Лех та Ярослав КАЧИНСЬКІ критикували російську владу за імперську політику та порушення прав людини.

Відносини Польщі з Росією різко погіршилася у 2005 році, коли створена братами партія "Право і справедливість" виграла парламентські вибори, а Л.Качинський виграв вибори Президента.

Позачергові парламентські вибори наприкінці 2007 року виграла ліберальна партія "Громадянська платформа" (РО), одним із гасел якої було покращення відносин Польщі із Росією.

Позачергові президентські вибори в Польщі відбудуться 20 червня, за цей пост, серед інших, боротимуться кандидат від РО Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та Я.КАЧИНСЬКИЙ.