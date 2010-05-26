Тимошенко: Росія захищає свої інтереси

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада, декларуючи зміцнення дружніх відносин з Російською Федерацією, насправді піклується лише про отримання надприбутків і власне збагачення.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

"Сьогодні по всіх центральних каналах телебачення ви побачите головну пропагандистську тезу - нарешті почалася дружба між Україною і Росією, нарешті почалася співпраця і справжня робота. Я можу вам сказати: це не дружба, не співпраця і не взаємовигідна робота. Це спільна домовленість, як на державних ресурсах України заробити десятки мільярдів приватних прибутків і статків. Ось про що ця співпраця", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО

Вона переконана, що співпраця між Україною і Росією повинна будуватися на взаємовигідних умовах. "Кожен політик, який розумно хоче розвивати країну, підтримує співпрацю між Україною і Росією, але співпрацю на взаємовигідних, рівних умовах, які приносять кожній країні примноження можливостей, а не одній країні – примноження можливостей, а другій країні – втрату навіть тих можливостей, залишки яких залишилися після попередніх десяти років правління всієї кучминої братії, включаючи, до речі, і ЯНУКОВИЧА", - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО виступає категорично проти невигідної для України співпраці з РФ, зокрема, проти створення спільних підприємств у стратегічних галузях української економіки. "Я категорично проти створення таких СП, категорично проти такої співпраці, коли Україну поглинають і споживають. Я вважаю, що це недружні кроки по відношенню до України", - підкреслила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Росію не варто звинувачувати у тій політиці, яка проводиться українською владою. "Чи можна звинувачувати Росію в тому, що такі проекти в Україні проводяться? Та ні. Росія захищає свої власні національні інтереси, свої прибутки, хоче їх примножити, розширити свою сферу впливу. Я не розумію, чому український Президент іде на це. Якщо виключно заради власних прибутків, то це велике зло для України, яке рано чи пізно історія оцінить", - зазначила вона.