Колишній заступник генпрокурора: рішення, що реабілітує Тимошенко, немає

Колишній заступник генерального прокурора України Микола ОБІХОД заявляє, що Верховний Суд не ухвалював рішення про незаконність порушення кримінальної справи проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це М.ОБІХОД заявив в інтерв`ю, опублікованому в газеті "Сегодня" (№112 від 27 травня 2010 року).

"Такого рішення, що її реабілітує, не існує. Насправді 11 листопада 2005 року ВСУ розглядав звернення адвоката ТИМОШЕНКО ШВЕЦЯ з проханням переглянути раніше прийняті в 2003 і 2004 роках рішення Житомирського обласного суду і Верховного Суду України, які підтвердили законність порушення Генпрокуратурою кримінальних справ проти ТИМОШЕНКО. На той час справу проти ТИМОШЕНКО було вже припинено (на моє і багатьох інших юристів тверде переконання - незаконно) в січні 2005 року двома постановами Генпрокуратури, які затвердив своїм підписом генпрокурор Святослав ПІСКУН", – сказав М.ОБІХОД.

За його словами, Верховний Суд 11 листопада 2005 року відмовив адвокатові Віктору ШВЕЦЮ в задоволенні його клопотання щодо всіх справ, порушених ГПУ проти Ю.ТИМОШЕНКО. "ВСУ відмовився переглядати судові рішення, прийняті, наголошую ще раз, не на користь ТИМОШЕНКО, за винятком зміни підстави припинення незначного епізоду з контрабандою валюти в Запорізькому аеропорту, справу за яким було порушено СБУ ще в 1995 році", - додав він.

М.ОБІХОД наголосив, що Верховний Суд у двох своїх ухвалах від 11 листопада 2005 року "лише згадав, що справа проти Ю.ТИМОШЕНКО ГПУ закрила обгрунтовано". "Верховний Суд 11 листопада 2005 року зовсім не підтверджував законність постанов ГПУ про припинення справи проти ТИМОШЕНКО, оскільки і не розглядав питання про їх законність по суті", - відзначив екс-заступник генпрокурора.

За його словами, для прийняття рішення про незаконність порушення кримінальної справи необхідна триваліша бюрократична процедура. "Нічого цього не було. Верховний Суд, не розглядаючи питання про законність рішень ГПУ по суті, лише згадав, що під час ухвалення Генпрокуратурою рішення про припинення проти ТИМОШЕНКО справи було дотримано необхідних процесуальних формальностей, якщо хочете – зовнішня сторона питання. Це вже жодним чином не є реабілітацією ТИМОШЕНКО", – заявив М.ОБІХОД.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ц.р. Ю.ТИМОШЕНКО вручили копії постанов про порушення проти неї кримінальної справи про організацію замаху на дачу хабарів суддям Верховного Суду України. Кримінальну справу було порушено в травні 2004 року і закрито в січні 2005 року.

15 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що відновлену проти неї кримінальну справу за заявою її помічника Володимира БОРОВКА за фактом організації замаху на дачу хабарів суддям Верховного Суду України в 2004 році було сфабриковано Службою безпеки України.

"Він (В.БОРОВКО) і помічником моїм був влаштований без мого відома за підробленими документами. Тоді ще в Службі безпеки України цим займався персонально пан САЦЮК (колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК – УНІАН). Влаштували все так, щоб можна було сфабрикувати цю справу, але вона розвалилася, навіть не дійшовши до суду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Генеральна прокуратура "сама осоромлена закрила цю справу", а в постанові про закриття було чітко написано про відсутність будь-якого складу злочину.

"Коли БОРОВКО почали запитувати, він сказав, що не пам`ятає, "скільки вона мені грошей давала". Потім він сказав, що не пам`ятає, яким суддям це потрібно передати. Потім він сказав, що це пішло на аптеки для розвитку його бізнесу. А потім він просто зник і його ніхто не зміг знайти навіть для того, аби допитати. Сама Генеральна прокуратура закрила справу, розуміючи, що вона не має жодної перспективи", - наголосила лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що справу було закрито до того, як вона очолила уряд.

Водночас, за її словами, Верховний Суд в 2004 році зобов`язав порушити кримінальну справу проти В.БОРОВКА.