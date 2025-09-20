Столиці інків Мачу-Пікчу загрожує небезпека через суперечки за перевезення туристів у Перу

Влада Перу не може забезпечити достойне утримання культурної спадщини, і може втратити своє диво світу.

Знаменита столиця давніх інків Мачу-Пікчу, що знаходиться в Перу, може втратити своє звання одного з нових семи чудес світу. Фонд, який організував відзнаку у 2007 році, виступає за її скасування, адже влада Перу не може забезпечити прозоре управління культурною спадщиною та безпеку туристів, пише Іntellinews.

18 років тому Мачу-Пікчу здобув цей титул завдяки швейцарському фонду New7Wonders. 7 липня 2007 року сто мільйонів людей голосували онлайн та за допомогою текстових повідомлень, обираючи нові чудеса світу. У підсумку Мачу-Пікчу приєднався до таких визначних пам'яток, як Велика Китайська стіна та Тадж-Махал, у новому світовому рейтингу. Ця відзнака швидко стала маркетинговим інструментом, який збільшив доходи Перу від туризму, закріпивши за цитаделлю інків статус головної визначної пам'ятки країни.

Згідно з даними Міністерства культури Перу, після включення Мачу-пікчу у перелік нових чудес світу кількість відвідувачів різко зросла. Якщо у першій половині 2007 року пам’ятку відвідали трохи більше 400 тисяч людей, то у першій половині 2025 року - майже 860 тисяч. А за першу частину 2019 року - майже 889 тисяч людей.

Мачу-Пікчу функціонує як "якорь" південного туристичного маршруту Перу, стимулюючи активність у регіонах Куско, Пуно, Арекіпі та Мадре-де-Діос.

Цей успіх зараз під загрозою. 13 вересня New7Wonders опублікував офіційне попередження про те, що найвідоміший об'єкт Перу більше не відповідає необхідним стандартам збереження та управління культурною спадщиною, щоб зберегти своє місце у списку.

У заяві вказано, що неконтрольований масовий туризм, нерегулярна практика продажу квитків, зростання цін, недостатнє транспортне обслуговування та постійні соціальні конфлікти є підставами для перегляду статусу Мачу-Пікчу.

Жоден інший об'єкт серед семи чудес світу не стикався з таким попередженням. ЮНЕСКО також неодноразово зазначала, що рівень відвідувачів перевищує затверджені ліміти, та висловлювала стурбованість щодо слабких структур управління.

Тим часом доступ туристів стає дедалі ненадійнішим. У січні 2024 року спалахнули протести після того, як Міністерство культури передало продаж квитків приватній фірмі Joinnus. Демонстрації змусили компанію відмовитися від цієї діяльності. А зовсім недавно залізничне сполучення, єдиний ефективний спосіб дістатися до Агуас-Кальєнтес, було призупинено на тлі демонстрацій. Тисячі людей залишилися в скрутному становищі. Пошкоджені колії та блокади змусили туристів шукати альтернативні маршрути, часто їм доводилося переплачувати за їжу на ночівлю, в небезпечних умовах добиратися пішки до точки збору. Кілька туристів, які переживали стрес, запевнили ЗМІ, що ніколи не повернуться до Перу за таких умов.

В основі кризи лежить суперечка на автобусні перевезення між установами Перу. Суперечки між конкуруючими групами та звинувачення в корупції переросли в насильницькі протести та суперечки з поліцією. Переговори, що проводилися Міністерством зовнішньої торгівлі та туризму призвели лише до короткострокових домовленостей, а загальні питання залишаються невирішеними.

Заворушення вже сильно вдаряють по економіці Перу. Торгова палата Куско оцінює втрати у 15,8 млн доларів США у 2025 році через скасування поїздок та зниження попиту. За деякими оцінками, кожен день заворушень коштуватиме регіону до 3 млн доларів втраченого доходу. Найбільше постраждали ремісники, гіди та малий бізнес.

Незважаючи на серйозність попередження, національний уряд применшив загрозу. Міністерство культури стверджувало, що лише ЮНЕСКО має мандат класифікувати об'єкти всесвітньої спадщини, зазначаючи, що Мачу-Пікчу наразі не входить до офіційного списку "Всесвітня спадщина під загрозою". Така позиція свідчить про те, що чиновники надають мало ваги New7Wonders, хоча ця відзнака була центральною в туристичному маркетингу Перу протягом майже двох десятиліть.

З моменту внесення Мачу-Пікчу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1983 році, цитадель стала одночасно культурним символом та економічним рушієм. Її підвищення у 2007 році до статусу одного з нових семи чудес світу додало їй глобальної маркетингової переваги, що призвело до сталого зростання кількості іноземних туристів. Потенційна втрата цього визнання ознаменувала б не лише символічний регрес, а й відчутний економічний удар, послаблюючи конкурентні позиції Перу на міжнародному туристичному ринку.

Нагадаємо, що у вересні майже тисяча туристів виявилися заблокованими біля Мачу-Пікчу через затримку у залізничному сполученні через протести. При цьому протестувальники не просто заблокували, але й перерили залізничні колії, вимагаючи прозорості в розподілі квот на перевезення. Владі довелося евакуювати туристів.

