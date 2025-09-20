Це сталося вперше з моменту створення партії у 2013 році.

У Німеччині, яка на сьогодні є найбільшим донором військової допомоги Україні, проросійська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) уперше стала найпопулярнішою партією в країні. Про це пише Bild з посиланням на дані свіжого опитування.

Соціологічне опитування, проведене спеціально за запитом видання, показало, що "Альтернативу для Німеччини" сьогодні підтримують 26% німецьких виборців. Це перше місце серед усіх партій у країні - вперше в історії цієї політичної сили.

Таким чином ультраправі залишили позаду блок ХДС/ХСС, який представляє чинний канцлер Фрідріх Мерц. Цю політсилу сьогодні підтримують 25% виборців.

Решта партій демонструють різноспрямовану динаміку, але всі вони сильно відстають від двох лідерів: у Соціал-демократів (СДПН) 15%, у "Зелених" і "Лівих" по 11%.

Як зазначає Bild, якби вибори до парламенту відбулися сьогодні, то чинна правляча коаліція з ХДС/ХСС і СДПН мала б лише 40% голосів, чого недостатньо для формування уряду.

"Це перший випадок, коли не ХДС/ХСС чи СДПН, а АдН стає головною політичною силою в Німеччині. До цього востаннє попереду блоку ХДС/ХСС опинялися соціал-демократи в березні 2022 року", - зазначає Bild.

"Альтернатива для Німеччини": що потрібно знати

Як писав УНІАН, "Альтернатива для Німеччини" або просто АдН є відносно молодою партією за німецькими мірками. Якщо інші лідери виборчих рейтингів відраховують свою історію від середини або другої половини ХХ століття, то АдН була створена 2013 року.

Партія займає радикально праві позиції. Здебільшого вона зосереджена на критиці міграційної політики уряду, виступаючи за максимальне обмеження припливу іноземців. Крім того, партія є "євроскептиком", тобто виступає за зменшення фінансової допомоги біднішим країнам ЄС і загалом за менший вплив правил ЄС на внутрішню ситуацію в країні. Наприклад, АдН жорстко критикує курс на посилення ролі зеленої енергетики.

Однак куди екстравагантнішою є позиція партії в усьому, що стосується відносин з РФ. Партія виступає за скасування всіх санкцій проти РФ, а також за відновлення закупівель російських газу і нафти. При цьому партія вимагає припинити будь-яку допомогу Україні і взагалі відмовляється засудити сам факт російського вторгнення.

