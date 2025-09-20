Захищали небо і пілоти винищувачів F-16.

20 вересня 2025 року російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами та ракетами.

У Збройних силах України показали, як захисники боронили небо. Ефектне відео роботи українських воїнів було опубліковано у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що на кадрах показано роботу зенітних ракетних систем, розрахунків мобільних вогневих груп та пілотів винищувачів F-16.

"Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons", – акцентували у війську.

Атака по Україні 20 вересня

В ніч проти 20 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну. Ворог застосував понад 600 повітряних цілей.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, окупанти випустили 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Збити або подавити вдалося 583 цілі, в тому числі понад 30 ракет.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Зокрема, ворог вдарив ракетою з касетною бойовою частиною по багатоповерхівці в Дніпрі.

