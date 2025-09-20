Трамп намагається обмежити приплив "мізків" у США.

Президент США Дональд Трамп значно посилив правила видачі робочих віз для висококваліфікованих фахівців. Експерти вважають, що це може нашкодити американському технологічному сектору, пише BBC.

Так, сьогодні стало відомо, що Трамп підписав указ, яким вводиться обов'язковий щорічний збір у розмірі 100 000 доларів за кожну видану візу типу H-1B. Платити повинні компанії, які наймають іноземців-власників таких віз. Нові правила набувають чинності з 21 вересня і стосуватимуться всіх нових віз типу H-1B.

Довідка УНІАН. Віза H-1B - це неімміграційна робоча віза, призначена для залучення до США висококваліфікованих фахівців у галузях, де відчувається їхній дефіцит. Зокрема йдеться про фахівців у сфері IT, інженерії, фінансів, медицини, науки та освіти. Американська компанія, що бажає найняти іноземця з візою H-1B, повинна виплачувати йому зарплату не нижче середньої по галузі.

Віза H-1B є ключовим механізмом залучення іноземних IT-фахівців і вчених у США. Її широко використовують компанії на кшталт Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.

У своєму указі Трамп вказує на "зловживання" візовою програмою H-1B.

"Компанії потрібно вирішити... чи настільки цінна ця людина, щоб за неї платити державі 100 000 доларів на рік, чи вона має поїхати додому, а вони мають найняти американця. Усі великі компанії підтримують цю ідею", - прокоментував указ міністр торгівлі США Говард Лютник.

Збір за найм працівників з візою H-1B був і раніше, але всього близько 1500 доларів. За даними американських міграційних органів, на наступний фінансовий рік подано 359 000 заявок на цю візу, що і без нового указу Трампа стало мінімумом за останні чотири роки.

Адвокатка Таміна Вотсон, засновниця Watson Immigration Law, у коментарі BBC заявила, що указ Трампа може стати "останнім цвяхом у кришку труни" для малих бізнесів і стартапів, що залучали іноземних спеців за цією візовою програмою. Вона підкреслила, що компанії наймають іноземців саме тому, що не змогли знайти працівників серед місцевих.

Експерт з питань міграції в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес зі свого боку висловив думку, що новий збір у розмірі 100 000 доларів здатен "підірвати конкурентоспроможність США в технологічному секторі". Зокрема це може підштовхнути технологічні компанії до релокації в інші країни.

