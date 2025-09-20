Нові санкції спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді.

Україна запровадила обмежувальні заходи проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови.

Як сказано на сайті президента України, глава держави Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, санкції застосовані проти шістьох пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, який публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації і виправдовував збройну агресію Росії проти України, і російська громадська діячка Катерина Мізуліна – публічна прихильниця російської агресії проти України.

Крім того, Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії. Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішню політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди. Це рішення є важливим сигналом підтримки народу Молдови на його шляху до європейської інтеграції.

Разом із тим третє санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини у Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.

Так, до цього списку потрапили, зокрема, Валентина Лаврик – так звана міністерка освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес, а також судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.

"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Санкції як інструмент тиску на РФ

Як повідомляв УНІАН, Зеленський закликає країни Заходу більше думати про Україну, а не майбутні відносини з Росією. Бо кожен день зволікання з жорсткими заходами проти РФ, і розмови, хто які санкції буде накладати на росіян, вартує Україні багато життів наших громадян.

10 вересня Україна застосувала санкції проти тих, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору.

