Американський лідер вимагає повернення авіабази Баграм під контроль США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Афганістану через авіабазу Баграм.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social. За словами американського лідера, якщо Афганістан не пристане на його умови, то зіткнеться з серйозними наслідками.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то стануться погані речі", – написав Дональд Трамп.

Відео дня

Зазначимо, що авіабаза Баграм станом на 2020 рік була найбільшою американською базою в Афганістані. Вона експлуатувалася Повітряними силами та армією Сполучених Штатів Америки.

Трамп і Афганістан: останні заяви

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп сказав, що хоче повернути американські війська до Афганістану. Глава Білого дому говорив, що йдеться про повернення на базу Баграм.

Він розкритикував попереднього президента США Джо Байдена за поспішне виведення американських військ з Афганістан, хоча ініціатором виходу з країни був саме Трамп.

"Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, чому ми хочемо отримати її, як ви знаєте, полягає в тому, що вона знаходиться за годину [польоту] від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю", – заявив президент США.

Вас також можуть зацікавити новини: