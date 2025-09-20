Російські провокації проти НАТО можуть переконати скептиків в Альянсі, каже Волкер.

Ідея відправити винищувачі НАТО збивати російські дрони і ракети над західними регіонами України поки не має широкої підтримки на Заході. Про це в етері КИЇВ24 розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

За його словами, наразі лише польський уряд підтримує ініціативу, відому як SkyShield. Однак уряди решти країн НАТО вважають, що закрити небо над країнами Балтії важливіше.

Разом з тим Волкер припустив, що країни НАТО будуть більш схильними до ідеї закрити небо над Україною, якщо Росія продовжить систематичні провокації подібні до тих, що вона вчинила в Естонії, Польщі та Румунії останніми днями.

"Потрібен якийсь сильний крок. Я б описав це як розширену зону повітряної безпеки. Щоб зона була поширена на схід від Польщі. І це означатиме, якщо Росія зробить більше, всі сторони разом з Україною зможуть збивати ці дрони до того, як вони впадуть на територію НАТО. Я думаю, що ця ідея в НАТО отримає більше підтримки, якщо Росія продовжить випробовувати міцність НАТО", – заявив Волкер.

Російські провокації проти НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Польщі знайшли ще один російський дрон з числа тих, що Росія запустила 10 вересня. Дрон впав за 50 метрів від будинків в одному з польських сіл.

Тим часом в Європі досі намагаються осмислити вчорашню провокацію РФ із зальотом винищувачів у повітряний простір Естонії. Президент Чехії Петр Павел зауважив, що взагалі-то у таких випадках російські літаки можна і збивати. Він закликав НАТО до військової відповіді на російські провокації.

