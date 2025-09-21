Чеський прем'єр заявив про необхідність реагувати на небезпеку, що виходить від російських дронів.

Чехія створить координаційну групу із захисту країни від безпілотників. Таке рішення ухвалив чеський уряд.

Як пише Radio Prague International, відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Зазначається, що завдання фахівців полягатиме, зокрема, в "моніторингу розвитку технологій і розробці відповідних заходів".

"Ми повинні реагувати на небезпеку, що виходить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян і бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників", – заявив чеський прем'єр.

Він зазначив, що до цієї групи увійдуть експерти з Міністерства оборони Чехії, а також міністерств внутрішніх справ, транспорту, армії Чехії, поліції та інших структур. За словами Фіали, такий крок відповідатиме і вектору, за яким розвивається війна в Україні:

"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників".

Зі свого боку міністр оборони країни Яна Чернохова сказала, що чеський уряд хоче йти шляхом багаторівневої системи ППО, яка не обмежується лише дронами.

"Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується в цю концепцію", – додала вона.

Провокації РФ: реакція Чехії

Днями російські літаки МіГ-31 на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії. Президент Чехії Петр Павел вважає, що на подібні провокації з боку Москви необхідно реагувати силою.

"Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Я думаю, що ми повинні бути надзвичайно твердими в тому, що якщо буде порушення правил, ми повинні адекватно на них реагувати, зокрема й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі", – зазначив він.

При цьому Павел визнав, що це "балансує на межі конфлікту", однак "поступитися злу" не можна.

