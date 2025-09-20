Також генерал прокоментував ядерні погрози Путіна.

Для досягнення миру в Україні потрібно припинення вогню. І російський диктатор Володимир Путін знає, що якщо він піде на цей крок, йому буде важко відновити бойові дії.

Таку думку висловив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог в інтервʼю лорду Майклу Ешкрофту. Він додав, що для нього особисто кращим варіантом є припинення вогню, але Трамп хоче отримати мирну угоду. Та досягти цього буде важко.

"Путін не хоче цього поки що. Путін думає, що зможе перемогти військовим шляхом – я не вважаю, що це так", – продовжив він.

Келлог додав, що Росія майже повністю окупувала Луганську область – приблизно 98% її території. Зараз Москва хоче захопити всю Донеччину. Проте, на його думку, Україні не потрібно віддавати ворогу свої території, оскільки якщо з них вийти, повернути назад буде дуже важко.

"У конфлікті в Україні є моральна частина, яку люди впускають. Це добро проти зла. І на це треба дивитися так. Путін – не хороший хлопець. Деякі речі, які він зробив – абсолютно жорстокі, вони жахливі. [...] Думаю, якщо Україна вийде з цього у хорошій формі – і я думаю, вона це зробить – я зможу бути спокійним", – додав спецпосланець Трампа.

За словами Келлога, зараз канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський премʼєр Кір Стармер та очільник уряду Польщі Дональд Туск розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Хоча ще кілька років тому так не було.

Крім того, генерал прокоментував ядерні погрози Путіна.

"Путін каже це, тому що це лякає людей – "Я ядерна сила". То й що? На нашому боці три – Франція, Британія та США", – зауважив Келлог.

Видання Bloomberg пише, що російські загарбники продовжать завдавати ударів по обʼєктах енергетики в Україні через бездіяльність президента США Дональда Трампа. Стверджується, що стриманість Вашингтона підбадьорює Кремль вести виснажливу війну.

Тим часом колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія намагається надіслати НАТО попередження, здійснюючи провокації, які сталися протягом останніх днів.

