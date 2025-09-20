У Парижі пограбували знаменитий музей, викравши золоті самородки на 600 тисяч євро

Останнім часом пограбування музеїв у Франції значно почастішали.

Злодії викрали з Паризького музею природничої історії зразки золота вартістю 600 тисяч євро. Це пограбування – далеко не перший інцидент у французьких музеях за останній час. ЗМІ повідомляють, що викрадання культурних цінностей у Франції почастішали, пише сайт AN.

Національний музей природничої історії знаходиться у 5-му окрузі французької столиці. Він відомий своїми скелетами динозаврів та таксидермією, також містить галерею геології та мінералогії.

У вівторок зловмисники проникли до музею, використавши шліфувальну машину та паяльну лампу. Вони викрали кілька зразків самородного золота з національної колекції музею. Викрадені зразки оцінюються приблизно в 600 тисяч євро, виходячи з ціни на сире золото. Однак, неможливо оцінити їх вагу для національної спадщини.

Неназване джерело в поліції повідомило газеті Parisien, що системи сигналізації та спостереження музею були виведені з ладу внаслідок кібератаки в липні, але неясно, чи працювали вони, коли сталася крадіжка.

"Ми маємо справу з надзвичайно професійною командою, яка чудово знає, куди їм потрібно йти, і має професійне обладнання. Це абсолютно не випадково, що вони вибрали саме ці предмети", – сказав директор музею Еммануель Скуліос телеканалу BFM.

Після крадіжки музей закрив свою мінералогічну галерею та перевіряв колекцію на наявність інших втрат.

Одним із його скарбів є зразок самородного золота та кварцу розміром дев'ять на 8,5 сантиметрів (3,3-3,5 дюйма), який походить з шахти Донатія в Каліфорнії та був подарований музею заможним французьким колекціонером. Не повідомляється, чи вдалося музею зберегти саме цей самородок.

Як йдеться у заяві музею, пограбування відбулося в "критичний час для культурних установ і музеїв зокрема". Кілька публічних колекцій в останні місяці стали жертвами крадіжок.

Відомо, що Національний музей Адрієна Дюбуша в Ліможі в центральній Франції постраждав від пограбування на початку цього місяця. Злодії вкрали дві тарілки та вазу з китайської порцеляни, які класифікуються як національні скарби, а втрати оцінюються в 6,5 мільйона євро.

У листопаді минулого року четверо чоловіків з сокирами та бейсбольними битами розбили вітрини серед білого дня в музеї Коньяк-Жей у Парижі, викравши кілька творів 18 століття. Вони викрали табакерки та інші цінні артефакти.

Наступного дня під час збройного пограбування музею в Соні та Луарі в центральній Франції було викрадено ювелірні вироби вартістю кілька мільйонів євро.

Найгучніше пограбування музею останнім часом сталося в Музеї сучасного мистецтва в Парижі в травні 2010 року. В'єран Томич, хорватський грабіжник на прізвисько "Людина-павук", втік із шедеврами Анрі Матісса, Пабло Пікассо, Жоржа Брака, Фернана Леже та Амедео Модільяні вартістю понад 100 мільйонів євро.

Справа виявила надзвичайні прогалини в системі безпеки в музеї, зокрема те, що сигналізація з датчиком руху не працювала два місяці, і троє охоронців не помітили його. Томича було згодом затримано і у 2017 році засуджено до восьми років позбавлення волі.

Інші викрадення золота

Нагадаємо, що у Мексиці озброєні бандити викрали вантажівку з тоннами золотого і срібного концентрату, вартістю мільйони доларів. Пограбування відбулося на шляху з місця видобутку концентрату.

