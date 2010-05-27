Про що свідчить дивний мор у Київському зоопарку

Столична влада не здатна опікуватися не те що мільйонами киян, а навіть кількома сотнями тварин у зоопарку. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Ситуація у київському зоопарку повністю вийшла з-під контролю. У грудні загинув ведмідь, у березні 12 великих птахів і зебра, у квітні – слон, яким опікувався сам Черновецький, буквально вчора – верблюд. У цей час столичне керівництво лише займається пошуками таємничих рецидивістів, які труять тварин то яйцями, то картоплею», - зазначив політик.

На думку Андрієвського, дивний мор тварин у зоопарку свідчить про повну неспроможність столичної влади контролювати ситуацію у місті.

«Один із найбільших зоопарків у Європі опинився на межі зникнення. Причинами цього може бути як банальний непрофесіоналізм керівництва установи, так і злочинне зазіхання на його територію. Відповідь на це мають дати правоохоронні органи. У свою чергу, центральна влада зобов’язана втрутитися в цю ситуацію і не допустити знищення унікального об’єкта», - заявив депутат.

За інформацією Дмитра Андрієвського, ним підготовлене депутатське звернення до столичної прокуратури щодо факту масової загибелі тварин у столичному зоопарку.