СБУ робить обшуки в своїх підрозділах

Служба безпеки України категорично заперечує, що отримувала вказівки від Президента України Віктора ЮЩЕНКА на прослуховування голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи одну з останніх заяв народного депутата України (фракція СПУ) Івана БОКОГО.

“Будь-яких вказівок щодо прослуховування телефонних розмов жодного громадянина України, зокрема Олександра Олександровича МОРОЗА, від Президента України Віктора ЮЩЕНКА Служба безпеки не отримувала”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, єдина вказівка, яку має СБУ України, - сприяти об’єктивному розслідуванню кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України за фактом незаконного прослуховування розмови голови Верховної Ради з іноземним дипломатом, та притягненню винних до відповідальності незалежно від посад та місць роботи.

За даними В.НАЛИВАЙЧЕНКА, на сьогодні Генпрокуратурою у зазначеній справі проведені невідкладні слідчі дії, серед яких - обшуки в оперативно-технічних підрозділах Служби безпеки та їх окремих співробітників.

Службою безпеки надається максимальне сприяння в розслідуванні зазначеної кримінальної справи, запевнив в.о. голови СБУ.

Він також зазначив, що проведеним Службою безпеки України власним службовим розслідуванням встановлено, що прослуховування та будь-які інші оперативно-розшукові заходи стосовно О.МОРОЗА не здійснювалися.

У зв’язку з цим в.о. голови СБУ закликав усі політичні сили України, народних депутатів України, зокрема І.БОКОГО, виключити тему прослуховування з політичної площини і розглядати її в рамках розслідування відповідної кримінальної справи та у разі наявності відповідної інформації надати її Генеральній прокуратурі.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав не робити голослівних звинувачень та не політизувати ситуацію, а надати можливість Генпрокуратурі та СБУ встановити істину та притягнути винних до відповідальності.

Водночас на запитання журналістів про можливу причетність до прослуховування О.МОРОЗА співробітників спецслужб В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що не може відкинути такої можливості.

Відповідаючи на запитання, скільки наразі в СБУ налічується пристроїв для прослуховування телефонних розмов громадян, він сказав, що «близько 30. Це те, що використовується центральним управлінням і те, що ми використовуємо з дозволу суду в регіонах України».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня лідер фракції Соціалістичної партії України І.БОКИЙ оприлюднив заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА, посилаючись, що в одному з Інтернет-видань з`явилося розшифровка фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів

На початку лютого Генпрокуратура України порушила кримінальну справу за фактом прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 163 Кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення таємниці телефонної розмови О.МОРОЗА з представником дипломатичних кіл в державі.

27 лютого генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що у справі про прослуховування О.МОРОЗА ще нікому не пред’явлено обвинувачень.

За його словами, версії про те, хто б міг прослуховувати голову ВР, різноманітні, включаючи і можливу причетність до цього співробітників правоохоронних органів, а також приватні структури, які «на нелегальних підставах» мають пристрої для прослуховування.