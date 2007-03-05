Брифінг Анатолія Кінаха в УНІАН (трансляція на 5 каналі)

13-30 - в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться брифінг президента Українського союзу промисловців і підприємців, голови Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолія Кінаха. Під час брифінгу буде надано оцінку поточній соціально-економічній ситуації в країні. Одне з питань брифінгу – отримання Українським союзом промисловців та підприємців першим серед неурядових організацій України сертифікату якості ISO (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).