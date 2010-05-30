Хмельницька «Батьківщина» готова поступитися лідерством

Голова Хмельницької обласної організації партії «Батьківщина», народний депутат України від фракції БЮТ Василь КРАВЧУК заявив, що його партія готова поступитися лідерством у «Комітеті захисту України», який буде створено найближчим часом в області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КРАВЧУКА, в обласний Комітет увійдуть політичні сили, «яким не байдужа доля країни».

«Обласна організація «Батьківщина» не претендує на лідерство у цьому об’єднані – для нас головне, щоб Комітет був дієвим і контролював владу, а на місцевому рівні не допускав антинародних рішень облдержадміністрації“, - пояснив народний депутат.

Крім того, В.КРАВЧУК вважає, що справжня українська опозиція повинна керуватися оцінкою виборця.

«Заважає те, про що говорить відома приказка: «На два українці - три гетьмани». Кожен хоче бути лідером, а тому треба свідомо оцінювати рейтинг підтримки серед народу», - зауважив голова облорганізації «Батьківщина».

Він наголосив, що опозиція має бути одна і відстоювати інтереси кожного громадянина.