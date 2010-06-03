Герман звинуватила Кириленка в брехні

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН категорично спростовує заяву лідера партії “За Україну!”, народного депутата В’ячеслава КИРИЛЕНКА про те, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ начебто ініціює винесення на референдум питання позбавлення української мови статусу єдиної державної.

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.

“Хочу нагадати В.КИРИЛЕНКУ, який належить до партії, яка і без того користується дуже маленькою підтримкою громадян України, що маленька брехня породжує велику недовіру”, - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також вважає, що “брехня, яку поширює КИРИЛЕНКО з цього питання, ще більше підірве довіру до його політичної сили”.

Заступник глави АП наголосила, що розцінює цю заяву народного депутата як “брутальну провокацію, спрямовану на поглиблення поділу України та на налаштування україномовних громадян проти громадян, які вважають своєю рідною мовою російську”.

“Хотіла би застерегти КИРИЛЕНКА від таких грубих провокацій та від таких непродуманих кроків, що дуже шкодять об’єднанню нашої держави”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії “За Україну!” В.КИРИЛЕНКО сьогодні, 3 червня, заявив з трибуни Верховної Ради, що законопроект про засади внутрішньої та зовнішньої політики не залишає за українською мовою статус єдиної державної.

Він наголосив, що у законопроекті про засади внутрішньої та зовнішньої політики відсутні будь-які згадки про статус української мови як єдиної державної.

“Таким чином, у такій редакції, посилаючись на цей закон, це формулювання буде винесено на референдум, коли нова влада і В.ЯНУКОВИЧ дуже швидко внесуть проект нової Конституції”, - зазначив депутат.