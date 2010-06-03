Янукович придумав назви для п'яти наступних років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує кожний наступний рік в Україні присвятити вирішенню того чи іншого гуманітарного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу у палаці “Україна”.

«Очевидно, що для подолання відставання України у гуманітарному розвитку потрібна концентрація зусиль і визначення щорічних пріоритетів державної політики в гуманітарній сфері», - сказав Президент.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ пропонує встановити, що 2011 рік в Україні буде Роком освіти та інформаційного суспільства, 2012 рік – Роком культури та відродження музеїв, 2013 рік – Роком фізичного здоров’я та екології, 2014 рік – Роком науки, 2015 рік – Роком єдності поколінь.

«І цю традицію, я думаю, ми продовжимо й надалі. Переконаний, що консолідація зусиль держави, громадських організацій, меценатів та міжнародних організацій дозволить сформувати в Україні єдиний гуманітарний, культурний та інформаційний простір», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.