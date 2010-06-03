Біля палацу «Україна» міліція заблокувала чотирьох нардепів

Народних депутатів України від групи «За Україну!» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Ксенію ЛЯПІНУ, Володимира МОЙСИКА, Івана СТОЙКА співробітники міліції заблокували біля палацу «Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”, депутати прибули на вулицю Тельмана для того, щоб визволити активістів партії «За Україну!», які брали участь у мирній акції протесту поблизу палацу «Україна».

Зараз міліція утримує заблокованими і народних депутатів, і активістів «За Україну!», при цьому не повідомляючи підстав утримання і не дозволяючи мирно завершити акцію.