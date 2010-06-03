Біля палацу «Україна» міліція заблокувала чотирьох нардепів
17:31, 03 червня 2010Політика
3996 0
Депутати хотіли визволити активістів
Народних депутатів України від групи «За Україну!» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Ксенію ЛЯПІНУ, Володимира МОЙСИКА, Івана СТОЙКА співробітники міліції заблокували біля палацу «Україна».
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”, депутати прибули на вулицю Тельмана для того, щоб визволити активістів партії «За Україну!», які брали участь у мирній акції протесту поблизу палацу «Україна».
Зараз міліція утримує заблокованими і народних депутатів, і активістів «За Україну!», при цьому не повідомляючи підстав утримання і не дозволяючи мирно завершити акцію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter