Тимошенко: Янукович підпорядковує собі судову гілку влади

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що через запровадження законодавчих ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо реформування судової системи Верховний Суд України може перетворитися на центр узагальнення судової практики.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з представниками опозиційних партій та рухів Дніпропетровської області.

"По суті, цим законом ліквідується Верховний Суд як судова інстанція. Після прийняття цього закону можна констатувати: Верховний Суд України ліквідовано", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона звернула увагу на той факт, що за пропозиціями В.ЯНУКОВИЧА передбачається створення вищих спеціалізованих судів, за поданням яких Верховний Суд України зможе відкривати судові провадження. "І навіть якщо там залишається мінімальна можливість для розгляду справ в системі виключного провадження, то це буде робитися тільки за поданням вищих спеціалізованих судів", - пояснила вона.

"Таким чином, Верховний Суд перетворюється на такий ефемерний методологічний центр, де буде узагальнюватися судова практика, і буде потім ця судова практика розповсюджуватися по всій країні, тобто стає теоретичним центром судової системи, а не реальним органом, який може відновлювати справедливість", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, передача касаційних прав вищим спеціалізованим судам та створення Вищого Суду з цивільних та кримінальних справ суперечить Конституції України. "Таким чином, вищі спеціалізовані суди підводять під Вищу раду юстиції, тобто призначати голів вищих спеціалізованих судів буде Вища рада юстиції. По суті, пішов процес повної залежності цієї судової гілки влади персонально від Президента", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також вважає, що законопроект про реформування судової системи спрямований на те, щоб надати Вищий раді юстиції право контролювати судову гілку влади.

"Повністю ліквідовується незалежність судової гілки влади, повністю, на корню. Як вона ліквідовується? Замикаються всі процеси на Вищу раду юстиції", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

За її словами, згідно із законопроектом, Вища рада юстиції "буде робити все", зокрема, матиме можливість "витребувати собі справи, які знаходяться в провадженні".

"У якій країні можна витребувати справу, яка знаходиться в провадженні, у несудову інстанцію і, таким чином, призупиняти і на суддів покладати дисциплінарну відповідальність?", - запитала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Друге, що може Вища рада юстиції: вона може розглядати дисциплінарні справи по кожному судді, включаючи всіх суддів без винятку, причому без будь-яких чітких критеріїв, за що покладається дисциплінарна відповідальність і за що даються рекомендації щодо звільнення судді на Вищій раді юстиції", - зазначила вона, підкресливши: "Все це носитиме суб’єктивний характер".

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що Вища рада юстиції, таким чином, перетвориться на каральний орган. "За словами нового керівника Вищої ради юстиції, він сказав, що мінімум 300 суддів найближчим часом буде передано до Верховної Ради з пропозицією щодо звільнення", - сказала вона, уточнивши, що йдеться про суддів, які протягом останніх п’яти років приймали неугодні Партії регіонів рішення, в тому числі політичні і бізнесові. "Будуть цих суддів, по суті справи, лінчувати", - попередила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що на ВРЮ покладені ці функції, тому що "члени Вищої ради юстиції обираються і призначаються на сім років, і дві третини Вищої ради юстиції сьогодні – це повністю люди, які або призначені Президентом, або прямо залежать від Президента, або знаходяться в системі його прямого впливу".

Як повідомлялося, у Верховній Раді 31 травня 2010 року було зареєстровано законопроект про судоустрій і статус суддів, поданий Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Законопроект передбачає створення Вищого суду з цивільних та кримінальних справ як касаційної інстанції.

Крім того, документом пропонується створення ще одного вищого спеціалізованого суду, який би розглядав цивільні і кримінальні справи як касаційна інстанція. При цьому за Верховним Судом закріплюються лише повноваження для забезпечення єдності судової практики.